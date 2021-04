En tilsyneladende dramatisk start på dagen udmøntede sig ifølge Trine Pilegaard fra Spiloppperne i, at pædagogerne ikke kunne levere deres bedste til børnene. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Leder om massiv kritik: Det er vrede forældres skyld Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Leder om massiv kritik: Det er vrede forældres skyld

Vordingborg - 17. april 2021 kl. 06:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Den private vuggestue og børnehave »Spilopperne i Røstofte ved Mern får i den grad dumpekarakter af Vordingborg Kommune efter et uanmeldt tilsyn 1. september 2020.

Ifølge kommunens to udsendte pædagogiske konsulenter udviste personalet "manglende engagement og entusiasme og havde et glædesløst kropssprog". Derudover henvendte børnene sig stort set ikke til de voksne.

Ifølge Trine Pilegaard, daglig leder af Spilopperne, skyldes den dårlige tilsynsrapport en begivenhed, som udspillede sig en uge før sidst i august. Her blev en række børn overfaldet af hvepse. Værst gik det ud over drengen Malthe, som ifølge moren fik over 100 hvepsestik, uden at der fra børnehavens side blev ringet 112.

- Der var en gruppe forældre, et par forældre, som var utilfredse med den måde, som vi håndtererede situationen. Det kom til udtryk ved, at der ikke blev talt pænt til personalet. De var kede af at møde op, og de følte sig sindssygt utrygge, forklarer Trine Pilegaard.

Ifølge den daglige leder faldt tilsynet sammen med den dag, hvor Malthe efter de mange hvepsestik vendte tilbage til børnehaven.

- Vi havde et par forældre, som ikke behandlede personalet pænt efter en episode, hvor vi i forvejen alle var chokerede, Malthe kom tilbage, og så lige pludselig får vi tilsyn. Derfor var der en spøjs stemning, fortæller Trine Pilegaard.

Den lave normering på dagen, tre voksne til 22 børn, skyldes ifølge børnehavelederen sygdom.

- Vi havde to sygemeldte, siger Trine Pilegaard, der generelt afviser, at Spilopperne har for få ansatte til at tage sig af de i alt 27 børn, der er indskrevet.

Trine Pilegaard peger på, at tilsynet kun giver et øjebliksbillede.

- De (kommunens konsulenter, red.) kunne være kommet dagen efter eller ugen efter, så havde billedet været helt anderledes.

I rapporten står der, at kontakten til børnene var »irettesættende og korrigerende«.

- Ja, det er igen, hvordan man læser billedet og situationen, siger Trine Pilegaard.

En dårlig periode Det fremgår flere gange i rapporten, at børnene stort set ikke henvender sig til personalet.

Under frokosten søger børnene ellers at komme i dialog med de ansatte, men de voksne svarer kun kort eller slet ikke. Flere børn opgav.

- Det husker jeg ikke, siger Trine Pilegaard.

Det virker som om, at I ikke gad børnene den dag ...

- Det kan også være, som jeg siger, at vi lige der havde en dårlig periode.

Trine Pilegaard oplyser, at institutionen har taget hånd om problemerne.

- Vi er ikke glade for rapporten, men vi kan leve med den, for vi ved, at vi har rettet op på det, lyder det.

Efter tilsynet i september 2020 blev Spilopperne i januar sat under skærpet tilsyn af kommunen.

- De har flere gange været her. Vi har ikke fået nogen punkter, som er under kritik, siger Trine Pilegaard.