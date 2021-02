Ledelse er faldet på plads i House of Møn

House of Møns nye organisationsplan er nu faldet endeligt på plads. Ændringerne i huset har været undervejs i et stykke tid, da man har ønsket at dele huset op i to afdelinger - House of Møn Basis og House of Møn Projekt. Denne opdeling bliver nu en realitet med ansættelse af blandt andet en ny projektleder i skikkelse af 42-årige Camilla Oona, der kommer fra en stilling som produktionsleder i Danmarks Radio, hvor hun arbejder med koordinering og budgetansvar.