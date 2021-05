Der er stor opbakning til Vintersbølle skole i Nyråd, men eleverne flygter til privatskoler, når de skal flytte til udskolingen i Stensved. Lav en udskoling i Nyråd, såforeslår Morten Matras, der er overbevist om, at skolen derved vil blive Vordingborgs superskole.Foto: Mille Holst

Lav udskoling i Nyråd og få en superskole

05. maj 2021
Af Mille Holst mille.holst@sn.dk

I Nyråd kæmper en forældregruppe nu for at få en udskoling i byens skole. Alt for mange vælger privatskoler, når eleverne skal skifte til Stensved skole efter 6. klasse. Men de ville blive i folkeskolen, hvis de kunne få lov at blive på Vintersbølle skole, lyder påstanden.

- Det er på tide at etablere en udskoling på Nyråd skole.

Sådan siger Morten Matras, der har børn på Nyråd skole, men som ligesom mange andre forældre, vælger at flytte børnene, når de når udskolingen. Her skal de nemlig skifte til Stensved skole, og det ønsker de ikke. Op mod 50 procent af eleverne fra Nyråd forsvinder fra folkeskolen i forbindelse med at de skal flytte til Stensved, mener Morten Matras.

- Det begynder så småt i 3. klasse. Det kan enten være fordi mellemtrinnet ikke fanger helt, men det er snarere fordi man overvejer, hvor børnene skal flyttes hen, hvis man ikke vil have dem til Stensved, siger Morten Matras, der er overbevist om, at de fleste slet ikke ville overveje et skoleskifte, hvis børnene kunne blive i Nyråd skoletiden ud.

- Antallet af børn, der skifter væk fra Nyråd er ekstremt den sidste tid inden de skal skifte til Stensved. En tendens, der fortsætter i udskolingen i Stensved. Det er op imod en trediedel af eleverne, der forsvinder ud af en klasse inden udgangen af 6. klasse i Nyråd, fortæller Morten Matras.

Tallene taler Et skoleskifte er potentielt traumatisk, og at det sker i 13-årsalderen gør det bare ekstra svært, mener Morten Matras og fortæller, at Stensved skole lige ud siger til forældre til elever i 7. klasse, at "Vi satser slet ikke på at lære dem noget i 7. klasse. De skal lige lande her."

- De børn, der gerne vil lære noget, bliver super frustrerede, siger Matras og mener, at netop de ressourcestærke unge, der gerne vil udfordres fagligt, skifter til en privatskole, netop fordi de frygter et lavere fagligt niveau i Stensved.

Morten Matras har undersøgt en række data (fra 2019) fra de tre skoleafdelinger der udgør Kulsbjerg skole, og han mener, at de taler for etableringen af en udskoling i Nyråd. Han er overbevist om, at det vil have den konsekvens, at langt færre elever vil skifte til en privatskole.

- Min påstand er, at eleverne ville blive her, hvis de er tilfredse, siger han.

Ifølge Morten Matras scorer eleverne på Vintersbølle skole højest i de nationale tests af de tre skoler og hele 92 procent af skolens forældre har oplyst, at de vil anbefale skolen til andre. Dette tal er på henholdsvis 63 procent og 44 procent i Stensved og Mern.

- De nationale tests indikerer, at det faglige er i orden her og lærerne vil gerne arbejde her; jeg tror, det er et godt sted at arbejde. Vil man udvide et sted, så tror jeg Nyråd er et oplagt sted at udvide, siger han og undrer sig over, at man fra kommunens side ikke sætter alle sejl ind på at så få børn som muligt skal ud i et skoleskifte.

- Der er en stor tryghed i, at have en skole, hvor dit barn kan gå i skole altid, siger han.

- Kulturen i Nyråd er utroligt tryg og trivslen høj. Min påstand er, at det er skiftet i sig selv, der skaber utrygheden og får en stor del af de ressourcestærke elever til at flytte til privatskoler. Uanset, hvor stærk ledelsen er, vil skiftet i sig tvinge forældrene til at tage stilling til, om de skal sende deres børn på privatskoler. Spørger de derefter andre forældre vil en stor del ikke anbefale Stensved skole. Dermed er der skabt basis for at forældrene flytter deres børn, mener Morten Matras.

Sydsjællands Hellerup - Nyråd er Sydsjællands Hellerup. Sådan kalder ejendomsmæglerne det, siger Morten Matras, der er helt enig med dem i, at der netop bor mange ressourcestærke forældre i Nyråd, og de stiller krav.

- Nyråd er kommunens fjerde største by. En by, der ligger perfekt - tæt ved motorvejen, strand skov og kun en time fra Rådhuspladsen i København. Placeringen tiltrækker hvert år tilflyttere fra hele Sjælland og skaber et stærkt grundlag for vækst for hele kommunen, siger han og mener at netop Nyråd er det sted i kommunen, der har muligheden for at trække velstillede børnefamilier til.

- Spørgsmålet er om Vordingborg Kommune får det optimale ud af de muligheder dette giver eller om Nyråds indbyggere udsættes for unødvendigt stress i forbindelse med skoleskiftet til Stensveds udskoling, der måske alene skyldes misforståede hensyn til gamle kommunegrænser, siger han, og henviser til at Nyråd har 2.499 indbyggere, mens Stensved kun har 1.533.

Han er overbevist om, at etableringen af en udskoling i Nyråd vil give flere tilflyttere.

- Mit bud er at vi vil se langt flere velstillede familier nordfra, der flytter hertil, siger han og mener, at flere ressourcestærke børn vil løfte de mindre ressourcestærke. På den måde vil flere vinde på den lange bane.

Med henvisning til det faldende børnetal, forventer Morten Matras ikke, at etableringen af en udskoling i Nyråd vil give store økonomiske udgifter for kommunen, idet man vil kunne benytte nogle af de bygninger, der allerede er; tværtimod vil udskolingen kunne give et "langsigtet positivt økonomisk aftryk i kommunekassen", som han udtrykker det.

- Det at have en folkeskole, det er et smukt sted, så længe vi passer på alle elever og sørger for, de passer ind. Gør vi ikke det, så flytter de ressourcestærke og så ender man med kun at have elever med ressourcesvage forældre tilbage, siger Morten Matras, der også mener, at en god skole handler om arkitektur.

- Det kan godt betale sig at kigge på arkitekturen. Er det et inspirerende sted, det her? I Vintersbølle er det.

Foreslår forsøgsordning Morten Matras har allerede sidste sommer kontaktet borgmester Mikael Smed og givet ham sine beregninger og de er efterfølgende sendt videre til udvalget for Børn Unge og Familie. Siden har han ikke hørt fra politikerne. Han ville ellers gerne have mødtes med dem og uddybet sine beregninger.

Mens han sad i skolebestyrelsen på Kulsbjerg skole præsenterede han også forslaget i dette forum, men man var, mener han, bange for overhovedet at tage snakken.

Morten Matras kan godt forstå, at politikerne måske kan have svært ved at beslutte at lægge en udskoling på Vintersbølle skole, hvor der ikke har været udskolingselever siden 2002.

- Men man kunne lave en forsøgsordning i fem år. Så kan vi måle på det, siger han.

- Konkret kan det gøres ved at lade de nuværende 6. klasser blive på skolen til sommer eller starte forsøget næste sommer. Dette kan så gentages hvert år i fem år. Eleverne kan så blive og færdiggøre folkeskolen i de smukke og trygge rammer de kender i Nyråd.

A og B skoler Morten Matras foreslår, at man bemander udskolingen i Nyråd ved at trække lærerkræfter fra udskolingen i Stensved i takt med at årgangene i Nyråd ikke længere sendes derud.

- Hellere flytte ti lærere herud fremfor at flytte 40 elever om året, hvoraf de 15 forsvinder væk, siger han og mener at løsningen vil være noget nær udgiftsneutral.

- Vi kan sådan set godt have samme ledelse men udskoling på to matrikler, siger han og er overbevist om, at skolen vil kunne høre til i den bedste halvdel af landets skoler, alene fordi langt flere af den bedste trediedel af eleverne formodentlig bliver på skolen i stedet for at skifte til privatskoler, når der alligevel skal ske et skoleskifte.

- Dette er milevidt fra resultaterne fra kommunens andre folkeskoler i dag, hvor resultaterne ved eksamen generelt ligger blandt landets absolut dårligste, påpeger han.

En god skole vil helt automatisk tiltrække endnu flere ressourcestærke familier og dermed skabe en positiv udvikling for området, er hans påstand.

Risikerer man ikke at skabe A og B skoler på den måde?

- Er det ikke bedre at have A og B skoler fremfor kun B-skoler? Det er en risiko, men hvorfor skal det gå ud over børnene, svarer Matras og er overbevist om, at hvis ikke kommunen gør noget, så fraflytter flere området igen.

- Personligt ville jeg tage ti arbejdspladser med mig. Det har en konsekvens, siger han.