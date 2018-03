Lastbil spærrede hovedvej

En lastbil kom tidlig tirsdag morgen lidt for langt ud i rabatten og sad fast. For at få lastbilen tilbage på vejen var det nødvendigt at få tømt den for varer.

Derfor måtte politiet midlertidig lukke landevejen mellem Vordingborg og Næstved i en halv times tid. Det fortæller vagtchefen ved Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

Afkørslen fra vejen skete omkring klokken 04 ud for Næstvedvej 362 i Lundby.

Chaufføren i lastbilen kom ikke noget til ved uheldet, oplyser vagtchefen.