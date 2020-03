For tredje gang vælger et politisk flertal, at der skal laves et nyt lokalplanforslag for Langelinie 48 i Stege. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Langelinjesag begynder forfra

Vordingborg - 27. marts 2020 kl. 11:40 Af Lene C. Egeberg

Både offentlige myndigheder og borgerne skal op på hesten igen: Selvom kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune onsdag aften havde muligheden for én gang for alle at lægge sagen om Langelinje 48 i Stege i graven, så stemte et flertal bestående af 28 af de 29 medlemmer som ventet for, at kommunen i stedet skal begynde forfra med et nyt lokalplanforslag.

Dermed fulgte man flertallets anbefalinger fra Plan og Teknik-udvalget samt udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, som i begge tilfælde ønsker et nyt forslag, der skal bane vej for et længehus/rækkehusbyggeri på grunden, selvom borgerne i stort tal har bedt om at få den gamle cabaretgrund omlagt til grønt område.

Slots- og Kulturstyrelsen har vendt tommelfingeren ned overfor det tidligere lokalplanforslag, som gav plads til op til tre tre-etagers lejlighedsbygninger på grunden, men har omvendt stillet sig relativt positivt overfor tanken om et mindre byggeri.

Skulle Vordingborg Kommune efterkomme borgerønsket om et grønt område, ville det koste kommunen omkring to millioner kroner i tabt indtægt ved et videresalg, og det tab er man altså ikke indstillet på at æde. I stedet foretrækker flertallet et byggeri på stedet, der er attraktivt nok til at tiltrække pengestærke mennesker til byen.

- Jeg ser egentlig den anbefalede beslutning (om igangsættelse af et nyt lokalplanforslag, red.) som en imødekommelse og respekt for, at der er kommet en lang række høringssvar fra borgere og i øvrigt en anden offentlig myndighed, som har vendt tommelfingeren ned, sagde borgmester Mikael Smed blandt andet om sagen.

Det var kun Venstres Karina Foss, der direkte gik imod beslutningen om at genstarte planprocessen. Hun mente i stedet, at kommunen bør kaste håndklædet i ringen og lade grunden overgå til grønt område:

- Nok er nok. Nu har vi ad to omgange drøftet denne her sag, og der er holdt borgermøder, som har vist, at der ikke er mange borgere, der er tilhængere af det her. Jeg synes, vi har brugt rigelig tid og kræfter på den her sag, sagde hun.

Også resten af Venstre var forbeholden overfor forslaget, men endte dog med at stemme for - dog med det forbehold, at det ikke skal ses som udtryk for, at partiet så også vil støtte det, der kommer ud i den anden ende.

- Jeg vælger at gå med til at igangsætte nyt lokalplansforslag, selvom jeg synes, at det til tider er spild af tid og penge at igangsætte noget, når man kender modstanden til på forhånd. Modstanden imod det tidligere forslag kender vi udmærket, og en del af modstanden har været begrundet i, at Slots- og kulturstyrelsen sagde nej. Men nu er de jo vendt tilbage med bemærkning om, at de kan godkende et nyt projekt med mindre rækkehuse. Jeg går ind for, at vi lytter til borgerne, og jeg synes derfor, at borgerne skal have fremlagt det nye forslag, og så må vi se på sagen derfra, sagde Karina Fromberg på partiets vegne om sagen.

Lidt forbeholdenhed kom der også fra SFs Else Marie Langballe Sørensen, som tidligere har været tilhænger af et grønt område på stedet, men nu valgte at bøje sig for flertallet.

- Jeg minder et tidspunkt, hvor jeg var alene med Kirsten (Overgaard, red.) fra Venstre om at ønske, at det blev lavet om til grønt område, og det er der så flere der støtter nu. Men når et flertal ønsker noget, så er det demokrati, og så bøjer SF sig for det, selvom vi stadig helst så, at det blev grønt område, sagde hun.