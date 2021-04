Det kræver et gyldigt coronapas at komme til frisør. Det lægger pres på teststederne. Her er det Gitte Hansen fra Frisør Phicasso i Vordingborg. Foto: J.C. Borre Larsen

Lange køer får ikke kommunen til at kræve øget testkapacitet

Timelange køer ved de offentlige kvikteststeder og borgere, der blev omdirigeret til andre teststeder, fordi presset var for stort. Det var billedet 2. påskedag, hvor mange skulle have den lille testpind i næsen for at blive klar til genåbning.

De lange køer giver dog ikke anledning til, at kommunen lægger pres på regionen for at få mere offentlig testkapacitet.