Landsretten skal tygge på sag om billeddeling

22. januar 2018 Af Claus Vilhelmsen

Rikke Louise Andersen fra Nyråd ved Vordingborg, der lagde et billede på Facebook af en ung mand, der havde blottet sig foran hendes datter og hendes veninde, måtte mandag endnu en tur i retten. Denne gang var det Østre Landsret i Nykøbing Falster, efter at hun i byretten er blevet idømt en bøde på 5.000 kr.

Den bøde nægter hun at betale, fordi hun mener, det er urimeligt, at hun skal have dobbelt så stor en bøde end blotteren.

Dommen falder mandag 29. januar kl. 13.

Til Sjællandske siger Rikke Andersen:

- Jeg regner med at blive frifundet, for de forsøgte først at få mig dømt efter den forkerte paragraf. Da det ikke lykkedes, fandt de en anden paragraf. Det kan man ikke.

Rikke Andersen henviser til, at hun ved den første retssag ved byretten blev anklaget efter en paragraf, som skulle have været taget i anvendelse over for Dagli'Brugsen i Nyråd, som havde overvågningsbillederne. Brugsen fik siden bøden og accepterede uden at gå i retten. Men ved den anden sag i byretten havde anklagemyndigheden fundet.

Et springende punkt, som ikke stod i anklageskriftet, er, hvorvidt den første frifindelse i virkeligheden betyder, at sagen aldrig skulle have behandlet ved byretten to gange efter forskellige paragraffer.

Forsvarer Kåre Pihlmann mente, at sagen blev realitetsbehandlet i den første retssag og derfor bør afvises. Det var anklager Nanna Grønning fra Statsadvokaten i København uenig i.

Det gav sig udslag i et juriDisk skoleridt, hvor de to kombattanter slog hinanden oven i hovedet med historiske domme og uddrag fra lærebøger.

Men det var nær ikke kommet så langt, for den kvindelige dommer var stærkt utilfreds med, at påstanden om frifindelse ikke stod i anklageskriftet. Hun regnede med, at det »kun« var selve sagen, der skulle behandles og ikke den juridiske proces, der var gået forud.

Hun irettesatte såvel anklager som forsvarer, som begge havde forberedt sig til tænderne for at forsvare deres synspunkter om processen. Retten blev udsat i et kvarters tid, inden de tre dommere kom tilbage og lod retssagen køre.

- Forsvareren burde have fremlagt påstand om afvisning, men da anklageren har indrettet sig på det, tillader vi det, sagde dommeren.

Da retten endelig nåede til at behandle selve sagen, fremførte Kåre Pihlmann, at billederne kunne offentliggøres, fordi der var et overordnet hensyn.

- Politiet havde ikke fundet gerningsmanden, da min klient offentliggjorde billederne, sagde Pihlmann, som derfor mente, at det var i orden at vise billeder af blotteren på Facebook.

For Rikke Andersen slutter sagen ikke, hvis hun bliver dømt.

- Hvis jeg bliver dømt, går jeg hele vejen. Den er principiel nok til at gå til Højesteret - og til Menneskeretsdomstolen om nødvendigt, siger hun til Sjællandske.

