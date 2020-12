Sagen om fortidsmindet kørte ved byretten i Nykøbing Falster men ender nu i landsretten. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Landmand anker sag om adgangsvej til fortidsminde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landmand anker sag om adgangsvej til fortidsminde

Vordingborg - 28. december 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

En landmand fra Vestmøn fik ikke medvind, da retten i Nykøbing Falster i sidste uge afsagde dom i hans sag: Han blev nemlig idømt en her-og-nu bøde på 5000 kroner og blev samtidig pålagt, at han senest den 1. marts 2021 skal have genetableret den adgangsvej til et fortidsminde på hans jord, som han efter myndighedernes opfattelse pløjede op i 2016.

Adgangsvejen, som fører til et gammelt militært anlæg på grunden, der ligger ved Marie Grubbes Vej, er selv klassificeret som en del af fortidsmindet, og dermed blev der set på sagen med en del alvor, da Slots- og Kulturstyrelsen i 2016 blev opmærksom på, at vejen var væk.

Styrelsen udstedte et påbud om, at vejen skulle genetableres senest den 1. marts året efter, man da man kom på kontrolbesøg i november samme år, var der stadig ikke sket noget. Og det var der heller ikke den 11. september 2019, da styrelsen kontrollerede sagen igen. I stedet var arealet, hvor adgangsvejen skulle have været re-etableret, blevet brugt til landbrugsdrift.

Men der er altså stadig gået lidt mere end et år mere, før sagen til sidst endte i retten.

- Der går jo ofte en rum tid med partshøringer, påbud og frister i den slags sager - så tiden løber, mens styrelsen forsøger at opnå en eller anden form for forståelse mellem parterne, siger anklageren i sagen, Julie Solhøj.

Hun havde i retten nedlagt påstand om en bødestrag på 10.0000 kroner, men måtte altså lade sig nøje med det halve. Dog vedtog retten også, at hvis landmanden ikke har genetableret adgangsvejen senest den 1. marts 2021, så påløber der en bøde på 2000 kroner for hver påbegyndt måned derefter.

Det bliver dog ikke aktuelt lige nu, for landmandens forsvarer, advokat Bjarne L. Petersen, oplyser til Sjællandske, at sagen omgående blev anket, da dommen faldt. Han og hans klient mener tværtimod, at sagen er fuldstændig misforstået, og at den adgangsvej, der fører til det gamle militær anlæg, slet ikke ligger på landmandens jord. Denne opfattelse, mener de, bliver bakket op af Slots- og Kulturstyrelsen, som angiveligt har bekræftet skriftligt, at den oprindelige adgangsvej ligger på en helt anden matrikel.

Bjarne L. Petersen har undervejs i sagen også påpeget, at det påbud, som oprindelig blev udstedt om genoprettelse af adgangsvejen, ikke var muligt at opfylde, da der på det tidspunkt ikke var indhentet dispensation fra Kystdirektoratet som nødvendigt på grund af ejendommens placering indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Landmandens anke af sagen får nu opsættende virkning.