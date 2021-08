Claus Vinther-Nielsen, til venstre, sammen med Leif Astrup Jørgensen, Steen Ovesen og Jørgen Petersen. Sammen med to andre medunderkskrivere har de sendt et åbent brev til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, hvor de protesterer over planerne for en feriepark ved Hjelm Bugt. Foto: Lene C. Egeberg

Landmænd i fælles protest over planer for feriepark

Vordingborg - 03. august 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

En gruppe landmænd med jord ved og i nærheden af Hjelm Bugt slutter sig nu til de stemmer, der er kritiske overfor planerne om en feriepark ved Hjelm Bugt.

Hidtil har investor John Bengt Møller ellers afvist den folkelige modstand overfor projektet med henvisning til, at protesterne efter hans mening primært kommer fra sommerhusejere eller tilflyttede københavnere, der ikke ønsker at dele deres landlige idyl med andre, men i dette tilfælde er der altså tale om landmænd, der i nogles tilfælde har dyrket jord i området gennem generationer.

Og de har fået nok. Både af ferieparkplanerne i sig selv, og af det de anser som politikernes velvillige indstilling til projektet, også før det er blevet fuldt belyst.

- Det er med stor forundring, at vi som landmænd og beboere ved Hjelm Bugt kan se, at Vordingborg kommune åbenbart helt ukritisk spiller med på planerne om at bygge den helt store feriepark ned til Hjelm Bugt. Som landmænd er vi ikke imod turister på Møn, og vi er heller ikke imod udviklingsprojekter, der styrker turismen på Møn. Men store ferieparker, der vil medføre massive trafikale problemer i området syd for Stege Nor, er ikke noget, vi kan støtte op om, hedder det således i et åbent brev, som mandag blev sendt til Vordingborg Kommune med adresse til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Brevet er underskrevet af Jens Nielsen, Jørgen Petersen, Torben Hansen, Steen Oversen og Claus Vinther-Nielsen, som alle bor og arbejder i området omkring Hjelm Bugt.

Det er ikke mindst infrastrukturen, der bekymrer landmændende, uddyber de overfor Sjællandske:

- Det gælder både vejene og kloakeringen, for rensningsanlægget er ikke stort nok. I Niras' forslag til løsning af infrastrukturen lægger man bare op til, at Lindegårdsvej skal udvides med en meter. Det er simpelthen ikke godt nok, siger Claus Vinther-Nielsen med henvisning til den trafikanalyse, som Niras på investors foranledning har udarbejdet.

- I de små byer herude er der slet ikke mulighed for at udvide, tilføjer Jørgen Petersen som en ekstra krølle på, hvorfor vejsituationen efter landmændenes mening slet ikke kan løses tilfredsstillende.

Landmændene forudser, at der især vil opstå problemer, når de skal køre med store maskiner som traktorer og mejetærskere og der skal sås, høstes og køres med gylle. Claus Vinther-Nielsen har i den forbindelse læst sig frem til, at han vil skulle transportere gylle fra sit landbrug direkte gennem ferieparkområdet - et sammenstød mellem fritidsfolket og hans erhverv, som han forudser, ikke vil gå godt i spænd.

- Det kommer jo ikke til at gå, siger han.

Tilliden til, at kommunen i samarbejde med investor kan få infrastrukturen til at hænge sammen, ligger på et meget lille sted hos landmændene:

- Bare tag Camønoen. Hvor er alle toiletter, der skulle stilles op? Vi tror simpelthen ikke på det, siger Claus Vinther-Nielsen.

Han og de øvrige landmænd påtaler også, at man fra det politske flertals side nu har aftalt, at man højst vil acceptere 200 feriehusenheder i området, mod de oprindeligt planlagte 500 enheder. Det har investor rettet sig efter i sin seneste ansøgning, som lige nu behandles i Vordingborg Kommune - men da politikerne har undladt at definere, hvad en enhed egentlig er, har han gjort det ved i princippet blot at fordoble størrelsen på en god portion af husene i ferieparken.

- I den oprindelige rammebeskrivelse var der lagt op til, at områdets 200 ferieboliger skulle kunne rumme 800-1200 overnattende gæster. Efter Erhvervsstyrelsens afvisning af områdeudvidelsen er projektbeskrivelsen for det oprindelige projektområde på 20 hektar endt med at have 200 enheder, som kan rumme op mod 2800 overnattende gæster. Gæster, der hver dag i højsæsonen må forventes at skulle ind og ud af ferieparkområdet cirka 2,5 gange, som er det tal Rådgivningsfirmaet Niras benytter i deres analyse af ferieparkens trafikalebelastning af lokalområdet. Det åbenlyse spørgsmål er om Niras's trafikanalyse overhovedet tager højde for, at der tidligere blev regnet med ca 1,5 familie på feriebolig, hvor der nu regnes med op til ca. 2,5-3 familier pr bolig i gennemsnit og dermed mindst dobbelt så meget trafik, skriver landmændene i den forbindelse i det åbne brev til kommunalbestyrelsen.

På den baggrund mener de, at hele infrastrukturproblematikken bør gennemgås igen - og de opfordrer generelt politikerne til at gå mere kritisk til projektet og allerhelst droppe det fuldstændig på baggrund af den folkelige modstand.

I stedet bør der satses på projektet på Sukkerfabrikken i Stege - og kun på det, mener de.

- Møn kan ikke bære begge projekter, siger Jørgen Petersen, der sammen med de andre landmænd også gerne så, at politikerne blev mere klare i spyttet i forhold til deres holdning til ferieparkprojektet:

- Vi vil gerne have, de melder klart ud. Der er kommunalvalg til november, og jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg tror modstanden i den mønske befolkning er større, end politikerne er klar over, siger Steen Ovesen.