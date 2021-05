Landbrug solgt til udenlandsk investor: Ung planteavler er blevet forpagter

Hvad gør man, når man som ung 28-årig landmand gerne vil ind i landbrugsbranchen men ikke kan overtale banken til at købe og overtage et stort landbrug til et tocifret millionbeløb?

Man gør som planteavler Daniel Nøhr Andersen og bliver forpagter for på den måde at arbejde sig ind i branchen.

Produktionsejendommen stod i efteråret til salg for 45 millioner kroner for 280 hektar med driftsbygninger og en yderligere maskinpark til fem millioner kroner.

- En udenlandsk investor købte landbrugsjorden. De ønskede ikke at eje bygningerne og havde samtidig brug for en forpagter til at drifte ejendommen. Daniel Nøhr Andersen, som er dygtig planteavler, endte med at købe landbrugsejendommen og lave en langvarig forpagtningsaftale på jorden. På den måde kommer han i gang som selvstændig landmand, forklarer Frank Poll, landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, der har stået for salget.