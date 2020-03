Man kan klikke rundt på Vordingborgpigernes hjememside, men der er ingen hjemme. Screenshot

Send til din ven. X Artiklen: Lagengymnastik på bordel standset af corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lagengymnastik på bordel standset af corona

Vordingborg - 31. marts 2020 kl. 08:43 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Vordingborg Kommune findes to bordeller. Eller måske er der kun et tilbage. Det sidste vender vi tilbage til.

Det ældste og mest velrenommerede hedder »Vordingborgpigerne« og findes på Viaduktvej på Masnedø. Et blik på pigernes hjemmeside viser, at der stadig er masser af smukke modeller at vælge imellem, men den nysgerrige bliver også mødt med et skilt, hvor der står »På opfordring fra regeringen holder vi lukket, så vi kan vende hurtigt tilbage; glæder os til at byde dig velkommen igen«.

»Igen« står der. Hmm. Nu har denne skribent aldrig frekventeret pigerne, men pyt. Et klik længere inde på hjemmesiden viser en vagtplan, der ud fra alle dagene bare siger »ingen« eller »lukket«.

Sjællandske ville gerne have spurgt, hvad pigerne gør nu. Alle massører er lukket ned af regeringen, og har de så ikke krav på erhvervsstøtte? Men desværre giver bordellets telefonsvarer den nedslående besked, at »vores mailboks er fuld, prøv igen senere«. Der er altså kunder nok, der vil trodse faren for coronasmitte.

Kun støtte ved at lyve Men hvad siger Sexarbejdernes Interesse Organisation (SIO) til muligheden for erhvervsstøtte? Hertil siger »Stella« fra SIO, som ikke ønsker at udbasunere sit efternavn og antyder, at hendes fornavn nok heller ikke er Stella:

- Det at sælge sex er et godkendt, lovligt erhverv. Vi kan betale skat og moms, men alligevel har vi ikke de samme rettigheder som andre erhverv.

- Selvfølgelig er de nogle af de stærke sexarbejdere, der registrerer sig med cvr.numre som massører eller healere, og kan de opvise nogle af de tal, som regeringen kræver, kan de få støtte. Men ikke som sexarbejdere, for det er efter regeringens mening ikke et erhverv.

Stella peger på, at den nuværende regering nedlagde den arbejdsgruppe, som skulle sikre sexarbejderne og ligestille dem med andre erhverv.

- Vi er ligestillede med flaskesamlere, og vi ryger ned i kassen som et socialt problem, siger hun og tilføjer:

- De svage, narkomanerne og de hjemløse får ingenting. For dem er nedlukningen virkelig et problem.

Bare lukket Stella kender Vordingborgpigerne, men ønsker ikke at formidle en kontakt til dem. Hun kan dog sige, at stedet lukkede ned den samme dag, som regeringen lukkede landet.

Det andet bordel er mere tricky. Adressen er i Bygaden i Gl. Kalvehave, og det var her, der blev skudt med skarpt 16. april sidste år. Skyderiet handlede om ejendomsretten til bordellet. I november faldt så dommen over Tim Justesen Brogaard, som fik fem års fængsel.

Efter tumulten rejste de polske prostituerede ud af landet, men de blev ikke efterlyst, for da Polen er et fuldgyldigt medlem af EU, er det er fuldt lovligt at arbejde på lagnerne i Danmark.

Om det så er de samme, der kom tilbage, eller nogle nye, der kom, er ikke til at vide, men på nettet fandtes stadig 1. november 2019 links til prostituerede på adressen.

Sabrina28, Slim Narim27 og Pati24 fra Polen tilbød sig selv - også til escort. Men linksene findes ikke mere, og det gør hjemmesiden tilsyneladende heller ikke.

Sjællandske erfarer, at der i dag bor en enlig mor, der ikke har noget med miljøet af gøre.