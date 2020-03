Selvom mange måske nu har tid til at læse, er bibliotekerne lukket. Læseheste henvises til eReolen. Pressefoto

Læseheste henvises til digitale løsninger

Først var det kun arrangementer, der blev aflyst, men nu er alle biblioteker i Vordingborg Kommune lukket ned. Det gælder Vordingborg Bibliotek, Møn Bibliotek, Præstø Bibliotek og Lundby Bibliotek. Lukningen gælder foreløbig frem til 30. marts klokken 11 og rammer også selvbetjente biblioteker. Det betyder, at det ikke er muligt at aflevere materialer, og man får derfor ikke gebyr på de materialer, hvor afleveringsfristen overskrides.

Man kan forny sine materialer på vordingborgbibliotekerne.dk eller på app'en »Biblioteket«. Har man reserveret en bog, kan man forlænge fristen for, hvornår interessen udløber, ved at logge ind på hjemmesiden og ændre interessetilkendegivelsen under »Mine sider«.