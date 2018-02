Stina Møllenbach, der er leder af læreruddannelserne på Sjælland, glæder sig over, at Vordingborg Kommune vil oprette 10 nye lærerstillinger til uddannelsen. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lærerseminariet har succes med ny kombi-uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærerseminariet har succes med ny kombi-uddannelse

Vordingborg - 17. februar 2018 kl. 12:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun to steder i Danmark er der mulighed for at tage en læreruddannelse, hvor teori på skolebænken skifter med praksis i klasseværelset. I Jelling og i Vordingborg, hvor erfaringerne fra det første hold er gode. Det skriver Sjællandske lørdag.

- Vi rammer en anden, mere moden målgruppe, som har opdaget, at de brænder for at undervise og er glade for børn, men ikke rigtig kan overskue en fireårig uddannelse på skolebænken. Kombinationen med en tredjedel lærerstilling giver dem samtidig en økonomisk mulighed, de ellers ikke ville have, og vores erfaring er, at de bliver meget dygtige undervisere på grund af kombinationen med teoretisk undervisning og praktisk erfaring, siger Stina Møllenbach, som er leder af læreruddannelsen på Absalon, det tidligere ZBC, på Sjælland.

Hun understreger, at den nye skolebaserede læreruddannelse ikke er for den 19-årige, som netop er gået ud af gymnasiet.

- Hvis man også er til fest, farver og fredagsbar, så skal man vælge den traditionelle læreruddannelse. Den skolebaserede kræver også ekstra motivation, fordi man skal gennemgå et helt uddannelsesforløb med fuldt pensum og alle eksaminer samtidig med, at man har lærerarbejdet ved siden af studiet.

Rent praktisk er den skolebaserede læreruddannelse fordelt på to dages arbejde i en folkeskole og tre på seminariet om ugen. Derudover er der indlagt E-læring, som skal klares ved selvstudier over internettet.

Det første hold startede i sommeren 2017, og det nye hold skal begynde efter sommerferien i år. Her vil Vordingborg være rigt repræsenteret med de 10 stillinger, som er slået op, og det glæder Stina Møllenbach.

- Borgmesteren (Mikael Smed, S) pointerede på et møde, vi havde, at kommunen går med hele vejen for at højne kvalifikationerne i lærerkorpset, forklarer hun, og skoledirektør i Vordingborg, Jakob Thune, roser også det nye uddannelsesforløb:

- Vekselvirkningen mellem teori og praktisk arbejde er rigtig god og kunne måske udvides til andre fag. For os giver det et fagligt løft af vikarkorpset, og det tiltrækker nogle ansøgere, som ellers ikke ville have taget uddannelsen. Ved at oprette 10 stillinger giver det gode muligheder for at de danner en gruppe med indbyrdes erfaringsudveksling, siger Jakob Thune.

Uddannelsesleder på professionshøjskolen Absalon Mona Høgh har fået mindst 30 henvendelser om uddannelsen i Vordingborg. Ansøgningsfristen er 15. marts, og der er informationsmøde om uddannelsen 28. februar klokken 17.

- Det giver stor interesse, når Vordingborg Kommune opslår 10 stillinger, men man kan også søge ind uden at have jobbet på hånden. Kommer man ind, er der gode muligheder for selv at finde en skole, der kan tilbyde et job på tredjedel tid under uddannelsen. Der er stor mangel på lærere i hele regionen, forklarer Mona Høgh.php