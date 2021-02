Lærere skal ikke lynteste eleverne

Sn.dk bragte torsdag 4. februar en artikel om, at skolerne skal kvikteste personalet på skolerne. I den forbindelse fremgik til at starte med også, at eleverne skulle testes. Men de slipper for at få stukket en vatpind op i næsen. Det er kun personalet, herunder lærere og pædagoger, som to gange om ugen skal lyntestes.