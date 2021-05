Frank Tandrup Andersen er kendt som en engageret lærer, der går ekstra langt for sine elever. For den indsats har han nu fået særprisen og 25.000 kroner ved årets uddeling af Politikens Undervisningspris. Foto: ZBC

Lærer kåret som en af Danmarks bedste

Han er kendt som en engageret lærer, der går ekstra langt for sine elever. Det er for indsats, han får særprisen. Det har ikke været nemt at tage en erhvervsuddannelse under coronanedlukningen, men ifølge elevindstillingerne har Frank Tandrup Andersen formået at gøre det en del nemmere for eleverne med velforberedt og differentieret undervisning. Desuden har han kørt ud til eleverne med udstyr, så de kunne følge den virtuelle undervisning.