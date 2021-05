Se billedserie Et offentligt grønt område med en sti til og fra Masnedø Fort. Det er, hvad erhvervshavnen foreslår for at vinde de utilfredse Ore-borgeres gunst. Dermed kan man bevise, at der hverken kommer store materialebunker, bygninger eller vindmøller på området, forklarer man fra havnens side. Illustration: Vordingborg Havn

Lægger hovedet på blokken: Ingen vindmøller på trekant

Vordingborg - 06. maj 2021 kl. 05:12 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Et grønt rekreativt område ude på spidsen af den kommende havneudvidelse. Det var det trumfkort, som havnebestyrelsen troede de sad med på borgermødet i mandags, men for mange af de utilfredse borgere, der deltog på det digitale møde, lød det mere som et bluffnummer.

Det er en gammel illustration fra et projektoplæg til Vordingborg Energiø, der skaber mistro til havnen. På illustrationen er der indtegnet to vindmøller, hvoraf den ene er placeret ude på spidsen af den meget omdiskuterede trekant. Det er firmaet European Energy, der sidste år lavede projektoplægget for Vordingborg Havn for at vise mulighederne for en mere grøn havn, men illustrationen har siden hjemsøgt havnen.

Havneformand Poul A. Larsen (S) måtte flere gange under mandagens borgermøde understrege, at der ikke er nogen planer for vindmøller i de lokalplaner, der i øjeblikket er i høring, fordi politikerne har besluttet at droppe den del af havneudvidelsen.

- Det er rigtigt, at vi planlagde for to vindmøller og solceller. Solcellerne kan vi ikke få lov til af staten og vindmøllerne vil et flertal i kommunalbestyrelsen ikke have, og det må vi som havn tage til efterretning, forklarede Poul A. Larsen.

- Hvis der en dag skal sættes vindmøller op, så vil det kræve en helt ny lokalplan. Der er ingen vindmøller med i de her planer, understregede han igen og igen.

Dermed afviste han også beskyldninger om, at havnen forsøger at liste vindmøller ind ad bagvejen.

- Der kommer ingen vindmøller hverken på trekanten eller den del af etape 4, der ikke skal bebygges. Det vil jeg gerne lægge hovedet på blokken for, lød det fra havneformanden.

Han lagde dog ikke skjul på, at han stadig gerne ser en grøn omstilling af havnen.

- Jeg synes personligt stadig, at det er en god idé med vindmøller, og jeg vil gerne gå til valg på, at det kan blive muligt at sætte vindmøller op længere mod syd, forklarede han og understregede, at han ikke taler om kæmpevindmøller, men vindmøller i en mindre størrelse.

Lokalplansforslaget for havneudvidelsen mod vest, Lokalplan H 17.03.01, er i høring frem til i morgen, fredag 7. maj. Planby@vordingborg.dk er mailadressen, som man skal sende høringssvar til.