Lægeklinik med plads til forskelligheder

I Vordingborg Lægehus er der plads til fleksibilitet. Det giver nemlig kontinuitet, og det kan i sidste ende redde liv. Vi har besøgt klinikken, hvor der både er fuldtids- og deltidslæger ansat og hvor en professor fra Københavns universitet praktiserer nogle uger om året.

I efteråret 2019 overtog praktiserende læge Henrik Herwagen nogle klinikker på Sankelmarksvej i Vordingborg. Her etablerede han Vordingborg Lægehus for at skabe en arbejdsplads, hvor de praktiserende læger kan få andre læger at sparre med, efteruddannelse og lignende, og patienterne kan bibeholde den klassiske praksis med at have en fast familielæge.

Henrik Herwagen selv arbejdede fortsat i sin egen praksis i Næstved, men nu er den solgt, og per 1. november vil han udelukkende arbejde i Vordingborg Lægehus.

- Det er her, behovet er. Der er læger nok i Næstved; det er der ikke i Vordingborg, siger han om sit valg.

Professor på arbejde Udover selv til efteråret at hellige sig praksissen i Vordingborg, har 46-årige Henrik Herwagen indgået en aftale med professor John Brodersen om, at han arbejder som praktiserende læge i Vordingborg Lægehus seks uger om året. Dén ordning er ren win-win for begge parter: John får nye perspektiver til sin forskning og fastholder sin praktiske erfaring som læge og kontakten til patienterne, mens medarbejderne i Vordingborg Lægeklinik får direkte sparring med en forsker.

- John kommer med en viden, vi ellers skal rejse væk for at få og det giver en anden sparring end vi ellers er vant til, fortæller Henrik Herwagen og praktiserende læge Henrik Freiesleben supplerer:

- Hvis vi gør sådan og sådan, så siger John: "Hvorfor gør I det? Det er der ingen evidens for".

De tre mænd griner. For selvom det kan være irriterende at få at vide, at det man gør, kan gøres på en anden måde, så er det netop også det, der skaber udvikling blandt lægerne.

- Det, jeg har brug for er dels af få et fagligt input, dels at holde de kliniske kompetencer ved lige, siger John Brodersen og fortsætter:

- Jeg underviser de medicinstuderende i vores fag og jeg underviser de praktiserende læger i vores fag, siger han.

John Brodersen sætter stor pris på sine faste patienter i Vordingborg Lægepraksis og der er netop patienter som specifikt søger ham.

Han er uddannet speciallæge i almen medicin og som klinisk professor har han mulighed for at kombinere forskning med praktisk arbejde som læge.

- Det giver mig nye perspektiver. Det giver mig forskningsideer og indblik i, hvor de væsentligste problemstillinger er, siger han og mener eksempelvis at kunne konstatere, at man i sundhedssektoren prioriterer flere og flere ressourcer til de raske og færre til de meget syge.

- Vi gør de raske til patienter og giver ikke nok til de multisyge, mener han og er særligt kritisk overfor den store forskel, der er i folkesundheden afhængigt af, hvor i landet, man bor.

- Der er 15 års forskel på middellevetiden for en mand på Østerbro og på Lolland, siger han og fortsætter:

- Vi skal være der, hvor behovet er størst; vi skal være der, hvor de syge er.

Sådan er det ikke i dag konstaterer han med henvisning til den store mangel på læger på Lolland, Falster og Sydsjælland.

Plads til fleksibilitet For Henrik Herwagen er det vigtigt at Vordingborg Lægehus samler nogle forskellige kapaciteter indenfor lægepraksissen, men også at arbejdspladsen er fleksibel. Her skal både være plads til læger, der ønsker at praktisere på fuld tid, til en professor som John Brodersen og også plads til, at en læge kan arbejde på nedsat tid.

Det sidste gør eksempelvis Henrik Freiesleben, som egentlig skulle være stoppe ved udgangen af 2020, men fordi han har fået lov til at arbejde deltids er han blevet i klinikken i stedet for at gå på pension - foreløbig frem til årsskiftet.

- Jeg har fået lov til at arbejde tre dage om ugen og passe mine patienter, siger han og slipper desuden for alt det administrative arbejde, læger i dag normalt skal tage sig af ved siden af patientplejen.

Til september har han arbejdet som praktiserende læge i 30 år, og han glæder sig over at være på en arbejdsplads, der giver plads til forskellige behov og ønsker.

- Jeg vil gerne have nogen, der kommer kontinuerligt; ikke nødvendigvis meget, men kontinuerligt, siger Henrik Herwagen og John Brodersen bakker op.

- Kontinuitet betyder noget for patienterne. Det giver en lavere dødelighed, siger han.