Lone Overbeck Herwagen foran skabet, hvor pengekassen stod. Selvom det næsten ikke kan ses at låsen er brudt op, skal låger på samtlige opbrudte skabe nu udskiftes. Foto: Mille Holst

Lægehus efter indbrud: - Nu tager vi konsekvensen

Vordingborg - 21. april 2021

Efter at have fået stjålet sin pengekasse med kontanter, har Vordingborg lægehus besluttet at droppe kontanterne. Fremover kan man kun betale med Mobilepay.

Tirsdag nat i sidste uge fik Vordingborg Lægehus på Sankelmarksvej ubudne gæster i løbet af natten. "Gæsten" kom ind gennem elevatoren, som blev dirket op næsten uden synlige tegn, og tyven har til trods for en bimlende alarm taget sig tid til at bryde samtlige aflåste skabe i lægehuset op for til sidst at stikke af med stedets pengekasse.

- Nu tager vi konsekvensen, lyder det fra Lone Overbeck Herwagen, der er daglig leder af Vordingborg Lægehus.

Tyveriet har nemlig fået lægehuset til at droppe den fysiske pengekasse. Fremover kan man altså ikke betale med kontanter, når man eksempelvis skal have en vaccine - det bliver kun muligt at betale med Mobilepay.

Dermed kommer der heller ikke til at ligge kontanter i lægehuset fremover.

Umiddelbart forventer Lone Overbeck Herwagen ikke at patienterne vil opleve det kontantløse lægehus som et problem.

- Folk bruger i forvejen Mobilepay. Det er de færreste, der har betalt kontant, siger hun men har en løsning klar, hvis der skulle være nogen, der ikke har Mobilepay.

- Det er jo gratis at gå til lægen i Danmark. Dem, der skal betale noget, det er de unge, der skal have kørekort og det er rejsevaccinationer. Er der nogen, der ikke har Mobilepay, så må de få en regning med, slutter hun.