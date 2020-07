Ægteparret Dorthe og Carsten Nøhr Larsen havde ikke forestillet sig, at dette års sæson skulle blive den hidtil bedste for labyrintparken i Kalvehave. De danske turister valfarter dog til parken, der aldrig har haft så mange besøgende som nu. Foto: Lars Christensen

Labyrintparken har flere gæster en nogensinde før

Vordingborg - 21. juli 2020 kl. 08:12 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var med en vis bekymring, at Carsten og Dorthe Nøhr Larsen slog dørene op til den nye sæson i labyrintparken med en måneds forsinkelse. De mange corona-restriktioner for udenlandske turister kunne meget vel have kostet parken dyrt, men nu viser det sig, at det er gået stik modsat det frygtede.

- Det går forrygende. Vi har flere gæster, end vi nogensinde har haft før, fortæller Carsten Nøhr Larsen.

I torsdags måtte han for første gang i parkens historie lukke indgangen midlertidigt for ikke at få for mange besøgende ind i parken på samme tid.

- Vi nåede op på 710 gæster den dag, så mellem klokken 14 og 15 lukkede vi indgangen for at lette lidt på presset. Det tog gæsterne dog heldigvis pænt, fortæller Carsten Nøhr Larsen.

Med en 1500 kvadratmeter stor grund har labyrintparken rigeligt med udendørsplads til de mange besøgende, men det kniber noget mere med pladsen indendørs ved billetsalget og caféen. Derfor opfordrer parken også ekstraordinært folk til at tage picnickurven med, hvis de vil besøge parken, så man undgå kø i caféen.

Har ansat ekstra personale

Parken har i forvejen primært danske gæster, så indehaverparret havde på forhånd forventet at klare sig okay i år, hvor det primært er de danske turister, der skal bærer sæsonen på grund af coronaen. Alligevel er den overvældende interesse fra de danske turister kommet bag på dem.

- Vi har været nødt til at øge bemandingen for at kunne følge med presset, så vi har været ude med kort frist for at ansætte nogle flere, forklarer Carsten Nøhr Larsen.

- Der er usædvanligt mange jyder her i år, og vi får også mange på besøg fra København. Det er dejligt, at vores radius er blevet udvidet på den måde, tilføjer indehaveren.