Låge 5: Julelys i øjnene

Præstø: Overskuddet fra Børnenes U-landskalender går i år til kampen mod børnearbejde i Burkina Fasos guldminer. Det har inspireret Gunnar Saietz til låge nummer fem i Præstøs kunstjulekalender. Burkina Faso er et af verdens fattigste lande, hvor næsten halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og hvor 70 procent af befolkningen ikke kan læse og skrive. I landets mere end 800 guldminer arbejder 200.000 børn mere end 10 timer i døgnet under usunde og farlige forhold i stedet for at gå i skole, selvom det i virkeligheden er børnene, der er landets guld. Landets vej ud af fattigdom afhænger af, at børnene lærer at læse, skrive og regne.