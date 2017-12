Låge 4: Julen skal smage

For Tove Petersen fra Præstø er børn, der bager, indbegrebet af jul - herfra inspirationen til låge nummer fire i Præstøs kunstjulekalender. Den ældste kendte julekage er klejner, der allerede i middelalderens Norden og Tyskland blev kogt i usaltet fedt. Pebernødden blev udbredt i Danmark i 1500-tallet - bagt af rugmel tilsat honning eller malurt og krydderier. Sammen med æbleskiver og julebrød var de julens bagværk. Skuebrødet var et stort brød, der blev lagt til skue i stuen i 12 dage for at indsuge julens hellighed og forbedre næste års høst. Efter jul brækkede man det tørre brød i stykker for at blande det i såsæden eller give det til at gårdens beboere, inden pløjningen gik i gang.