Låge 2: Julestjernen med sin pynt

»En glad julestjerne« er titlen på låge nummer to af Inger-Lise Sørensen til Præstøs kunstjulekalender. Hun har valgt motivet for at eksperimentere med en ny måde at lægge farve på - og fordi julestjernen for hende er en »glad« blomst. Julestjernen stammer oprindeligt fra Mexico og blev brugt af de gamle aztekere længe før Kristus til at lave medicin mod feber, til indfarvning af tekstiler og til kosmetik.