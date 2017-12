Låge 1: Glade jul - dejlige jul

- Alle har et billede af barndommens jul - for mit vedkommende i en lille stationsby i Vestjylland, hvor vi sang »Glade jul - dejlige jul« i skolen og i kirken. Jeg mindes, at min far (årgang 1919) kunne alle julesalmernes vers i salmebogen udenad, fortæller hun og tilføjer, at hun som frivillig i Røde Kors' integrationsgruppe møder familier fra verdens brændpunkter.