LIGE NU: Voldsom brand hærger gård - brandvæsnet må lave kontrolleret nedbrænding

Klokken 17.45 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en melding om gårdbrand i Nyord nord for Møn.

Det bekræfter vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for sn.dk.

Vagtchefen kan endnu ikke sige yderligere om branden, men politiet er tilstede der ude nu.

Ifølge sn.dks oplysninger ligger gården midt i den lille specielle og gamle landsby i Nyord, og Bredskabsstyrelsen fra Næstved er også til stede for at hjælpe brandvæsnet.

På Twitter er der efterfølgende kommet oplysninger om, at der arbejdes med slukning, og at folk skal give plads for redningskøretøjer. Der er ingen oplysninger om tilskadekomne, skriver politiet.

En bygning er nu så svært skadet og der foretages en kontrolleret nedbrænding.

Flere naboer har forsøgt at hjælpe med at bekæmpe flammerne i håbet om, at ilden ikke spreder sig yderligere.

Sn.dk følger sagen...