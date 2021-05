LA tilslutter sig borgerligt valgforbund

- Et valgforbund bestående af mindre partier tiltaler mig. Vi er selv et mindre parti, og ved et valg vil vore muligheder for at opnå et mandat til kommunalbestyrelsen blive styrket i dette valgforbund, og det er vigtigt at vi får fremmet den liberale sag i kommunen, siger Nicholas Kobborg Andersen i en pressemeddelelse.