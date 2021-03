Kystsikringen ved Kulhavnen og Ved Havnen bliver en "fast sikring" i modsætning til ved stranden, hvor der bliver tale om et stranddige. Men selv med den mindre organiske faste sikring vil der være mulighed for at bruge det til rekreative formål - som i dette eksempel på en løsning, som Vordingborg Kommune har brugt i sin udviklingsplan. Illustration: Vordingborg Kommune

Kystsikring i Stege lanceres med milliondyrt åbningstræk

Der bliver gjort et pænt indhug i den kommunale økonomi, når Vordingborg Kommune i løbet af i år tager hul på kystsikringen i Stege. Det sker, når man igangsætter det såkaldte åbningstræk, som oprindeligt var sat til at skulle koste omkring to millioner kroner men som ved nærmere eftertanke i administrationen nu sættes til et budget på cirka 12 millioner kroner.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her