Jeg forstår ikke kvinder, lød det fra Kristján Ingimarsson, der fortalte om ideer til sin kommende forestilling, mens flere og flere kvinder dukkede umærkeligt op på scenen fra forskellige steder.

Kvinder gemt i plastik og søm fra Lidl

- nyt hus for scenekunst slår dørene op

Vordingborg - 13. august 2021

I dag slog det nye scenekunstcenter i Vordingborg dørene op for publikum med visninger af nogle af de projekter og forestillinger, som kunstnerne hver især arbejder på i øjeblikket. Desuden kunne man høre lidt om efterårets kommende aktiviteter.

Et par hundrede borgere, politikere og embedsfolk benyttede sig af lejligheden til at kigge nærmere på kunstnerne. Blandt dem var Louise Bindseil, der er opvokset i Vordingborg, men i dag bor i København. Hun har gennem tiden været tilknyttet en række teatre som frivillig og blandt andet også årets Wavesfestival i Vordingborg.

- Det er spændende med et tilhørsforhold for scenekunsten i Vordingborg. Det vil jeg gerne bakke op om, fortæller hun til sn.dk, da vi fanger hende mellem to af fredagens præsentationer.

Line Svendsen og Teater Du Milde Himmel er i

gang med en forestilling om hvor alting kommer

fra i samarbejde med Eksperimentariet. Foto: Mille Holst



Et indblik Blandt de kunstnere, der i øjeblikket arbejder dagligt i Pavillon K, og som publikum kunne møde ved dagens åbning, er Line Svendsen og Teater Du Milde Himmel. De arbejder på en børneforestilling, der bliver til i samarbejde med Eksperimentariet i København, og som tager udgangspunkt i, hvor alting kommer fra. For et søm, en pose pasta eller en bold kommer ikke bare fra Lidl eller byggemarkedet; det er lavet af materialer, der kommer et sted fra.

- Når man går helt tilbage så kommer alting fra jorden, fortalte Line Svendsen blandt andet.

Også Kristjan Ingimarsson gav et øjebliksbillede af sin kommende forestilling »Bloom«, der tager udgangspunkt i kvinder.

- Jeg forstår dem ikke, og de tager over allevegne, sagde han blandt andet mens de kvindelige skuespillere bag ham i højere og højere grad afbrød hans præsentation og til sidst helt overtog hele scenen.

Louise Bindseil glæder sig over at Vordingborg

har fået et scenekunstens hus. Foto: Mille Holst



Donation og frivillighed Lige inden sommerferien modtog Pavillon K en bevilling på en million kroner fra Realdania.

- De penge skal gå til huset, lød det fra Gitte Nielsen, der holdt velkomsttale og fortalte at vinduerne på førstesalen er ved at falde ud og derfor skal udskiftes. Men der skal også ske reparationer på taget og kunstnerne har brug for en form for lydisolering mellem salene, så de kan arbejde uden at genere hinanden. Desuden skal der indkøbes lydanlæg og mørklægningsgardiner til huset.

- Vi ser os selv som iværksættere, og vi tror på, vi kan lave et bæredygtigt hus indenfor en overskuelig tidsramme, fortsatte hun men lagde ikke skjul på, at Pavillon K har brug for frivillige kræfter i dén proces, så har man lyst til at hjælpe til, skal man ikke tøve med at henvende sig i huset.

Gitte Nielsen bød velkommen og opfordrer alle

interesserede til at melde sig som frivillige i

huset. Foto: Mille Holst



I efteråret går det løs Bestyrelsen bag Pavillon K er allerede i fuld gang med at planlægge efterårets aktiviteter og allerede i september er der to arrangementer på bedding:

- Line Svendsen opfører sin forestilling »Tørskoet« og Steffen Sommerstedt (Teater Aspendos, red.) spiller »Hvad skjalde beretter«, fortæller Maria West Hage.

- Og så planlægger vi at starte dansefesterne i efteråret, fortsætter hun og regner med den første finder sted i november måned.

Man kunne også opleve grønlandsk trommedans.

Foto: Mille Holst