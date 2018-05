Kvindeløb for måske sidste gang

Det var dog kun et drilleri fra himlen, og klokken ti blev cykelrytterne sendt afsted. Måske bliver det sidste gang, for de 45 deltagere er under en tredjedel af antallet det første år, og den lave opbakning kan betyde enden for kvindecykelløbet på Møn.

- Der er så mange andre cykelløb nu i foråret, så det er svært at konkurrere. Det er ikke så sjovt, når der kun kommer 45 deltagere, for det er stadig et kæmpe arbejde at få arrangeret cykelløbet, siger arrangør Per Dideriksen fra Møn Cykelklub.