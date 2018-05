- Det for gennem mit hoved, om de kunne finde på at slå mig ned, da jeg begyndte at råbe, fortæller Lisbeth Trap om hjemmerøveriet. Foto: Anders Petri

Send til din ven. X Artiklen: Kvinde udsat for tricktyveri: Jeg rystede over det hele Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde udsat for tricktyveri: Jeg rystede over det hele

Vordingborg - 04. maj 2018 kl. 09:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre minutter tog det to kvinder at franarre Lisbeth Trap et større kontantbeløb i hendes hjem. Pengene fiskede de op af hendes pung, efter de tiltvang sig adgang til hendes lejlighed i Vordingborg. Det fortæller hun til Sjællandske.

Lisbeth Trap troede, det var hjemmeplejen, der bankede på, og bad dem komme ind af den ulåste dør. I stedet for at gøre rent i lejligheden satte den ene af de to sig i sofaen ved siden af Lisbeth Tarp og tog en avis frem.

- Mens hun viser mig den avis, så har hun tilsyneladende fået min pung op af tasken og taget mine kontanter. Jeg finder jo ud af, at der er noget rivende galt. Så rejser jeg mig op fra stolen og råber nærmest, at så kan de godt se at komme ud, og det bliver ringet til politiet med det samme. De forstod ikke dansk, men jeg tror, de forstod, da jeg sagde politi. I hvert fald kom de hurtigt ud. Jeg finder så min pung ved siden af tasken og mine penge er væk, fortæller Lisbeth Trap.

De to tyve tog hurtigt flugten og Lisbeth Trap ringede efter politiet, der dukkede op kort tid efter og kørte rundt i området efter tyvene.

- Jeg var så chokeret, at jeg rystede over det hele, da jeg skulle ringe til politiet. Det var godt, de forsvandt uden at gøre mig noget.