Connie Storck vil gerne have naboens træer beskåret, så de ikke hænger ind over hendes grund. Foto: Claus Vilhelmsen

Kvinde sælger sit hus på grund af naboens træer

Det mener Connie Storck, som bor på Stensbyvej 50 Hun flyttede ind i sit smukke stråtagsbelagte hus for halvandet år siden, men allerede samme sommer begyndte hendes problemer. Naboens store træer groede nemlig ind over hegnet, og hendes vasketøj blev overstrøet med pollen, som fløj hen over grunden, skriver Sjællandske.

Har man pligt til at beskære sine træer, hvis de gror ind over naboens grund?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her