Shell-tanken på Vordingborgvej i Vordingborg var et yndet sted for den 54-årige kvinde at tanke og forsvinde. Den smukke kvinde på billedet har intet med røveriet at gøre, og billedet blev i 2016. Foto: Claus Vilhelmsen

Kvinde dømt for at stjæle benzin

Vordingborg - 29. maj 2021 kl. 18:04 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

En 54-årig kvinde fra Møn synes at have en forkærlighed for at tanke benzin fra Shellstationer og køre uden at betale.

Men hun blev så at sige »taget med fingrene i klejnekassen«, for på overvågningskameraerne kunne man tydeligt se kvinden, bilen og bilnummeret. Derfor var det ingen sag for politiet at finde frem til kvinden, og forleden blev hun fremstillet for en dommer og to domsmænd i Retten i Nykøbing Falster.

- Hun fik seks dagbøder af 250 kr., og hun skal betale erstatning i to af forholdene, fortæller anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Maya Hunicke.

Kvinden var anklaget for otte forhold, men kun de fire kunne bevises. De omhandler tyveri af benzin fra Shell i Vordingborg, Haslev og Rønnede.

Hun blev frifundet for at have brudt ind i et sommerhus i Stege og gennemrodet det hele, for en enkelt tankning hos Shell i Vordingborg, og to mindre tyverier hos Circle K i Bårse og 7-Eleven i Vordingborg.

Kvinden er tidligere kendt af politiet for en række forhold på Møn og ved Mern.