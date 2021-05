Se billedserie Den lille hal bliver brugt til kviktests.

Kviktests kan bremse stor renovering af hal

Vordingborg - 17. maj 2021 kl. 05:25 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Hallen i Bårse er én af de mange udendørsfaciliteter, som indgår i kommunens store renoveringsplan til i alt 27 millioner kroner.

Her skal facaden ordnes, taget udskiftes og omklædningsrummene renoveres for 750.000 kroner. Men som det ser ud i øjeblikket, er det uvist, hvornår håndværkerne kan gå i gang, fordi Falck bruger Bårse-hallen flere gange om ugen til kviktest for covid-19.

I kommunens kultur og fritidsafdeling erkender chef Jesper Kjærulff, at det kan blive et problem.

- Vi afventer lige situationen. Det kan være, at der i takt med at flere bliver vaccineret, at der skal testes mindre, siger Jesper Kjærulff.

Hallen i Bårse bliver ud over den lokale skole også brugt af Bårse Idrætsforening, der benytter den lille hal til gymnastik og bordtennis. Der er også tre omklædningsrum, som ikke mindst fodboldspillerne opholder sig i.

Kig på private bygninger Fra politisk side er Thorbjørn Kolbo (S), udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid, også opmærksom på, at kviktest kan blokere for renoveringen.

- Folkesundheden kommer i første række, men vi har også nogle idrætsklubber, som skal fungere. Vi håber derfor, at vi kan gå i dialog med private udlejere om at få lokaler til kviktest, siger Thorbjørn Kolbo og peger som eksempel på den tomme Kvickly-bygning i Vordingborg.

Tiltrængt Formanden for Bårse IF Henrik Olsen håber, at det hele flasker sig, så hallen kan få et ordentligt løft.

- Det glæder vi os til. Når man bor i udkanten af kommunen, kan man godt nogle gange føle sig overset, siger Henrik Olsen.

Ifølge formanden blev facaden sidst malet i 2002. Endvidere bærer de brune fliser i omklædningsrummene præg af 1970'er-stil.