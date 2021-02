Kviktest på skoler: Lærere sætter hælene i

: Der er lagt op til, at lærerne på skolerne skal kvikteste kollegaer og elever, når 0.-4.-klasserne fra på mandag vender tilbage.

Udvalgsformand for Børne, Unge og Familie Nikolaj Reichel (S) mener, at det er i orden, at spørge lærerne, om de vil pode.