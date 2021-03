Skal man have taget en kviktest i Præstø, foregår det fremover i gymnastiksalen på Præstø Skole, Skolevej 15. Modelfoto: Kenn Thomsen

Kviktest i Præstø er flyttet til skolen

Årsagen til flytningen er, at der i Bio Bernhard var problemer med, at man kom for tæt på hinanden, oplyser John Nielsen.