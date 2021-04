Kviktest-forvirring skal løses - Her flytter testcentret hen

DGI-Huset har dog kun været åben de dage, hvor der ikke har været kviktest i Iselingehallen, men skiftet frem og tilbage mellem de to lokaliteter har været for forvirrende for en del borgere. De kan dog nu glæde sig over, at DGI-Huset bliver det permanente sted for kviktest i Vordingborg by.