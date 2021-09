Et skilt advarer fortsat mod kviksand ved klimasøen mellem Præstø og Skibinge. Foto: Mille Holst

Kviksand driller stadig

Vordingborg - 25. september 2021 kl. 09:11 Af Mille Holstmille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Der er fortsat problemer med kviksand ved den nye klimasø mellem Skibinge og Præstø.

I vinters opstod der problemer med kviksand ved den nye klimasø, der er blevet etableret på et grønt areal langs Mønsvej mellem Præstø og Skibinge.

Dengang forventede man i Vordingborg Kommune, at kviksandet ville forsvinde af sig selv i løbet af sommermånederne - men et skilt advarer fortsat mod kviksand på den fjerne brink. Det betyder dog ikke, at der i øjeblikket er problemer med kviksand. Det fortæller Jimmi Spur Olsen, vandløbsmedarbejder i Vordingborg kommune.

- Der er ikke noget, der er bundløst lige nu, men vi lader skiltet stå, for vi vil gerne se, hvordan det opfører sig henover efteråret, når det igen bliver meget vådt, fortæller han til Sydsjællands Tidende.

Han holder løbende øje med klimasøen og området med kviksand og vil fortsætte med dette henover vinteren.

- I løbet af vinteren følger vi op på området med kviksand, siger han.

Kreaturer og blomster Der er i øjeblikket ikke offentlig adgang til arealet med klimasøen og ifølge Jimmi Spur Olsen er det ikke sikkert, der nogensinde bliver fri adgang til det. Det har nemlig hele tiden været planen, at der skulle sættes kreaturer ud og afgræsse arealet omkring klimasøen, men det er ikke kun faren for kviksand, der har betydet at det endnu ikke er sket.

- Alle de vilde blomster, vi har sået der, de er spiret og arter sig rigtig fint, fortæller Jimmi Spur Olsen, der indenfor kort tid skal have samlet en masse af blomsterfrøene sammen.

- Frø af lokale vilde blomster er en kæmpe mangelvare, og vi skal bruge rigtig mange frø blandt andet til Knudshoved Odde, fortæller han, men forventer, at manglen på vilde frø bliver mindre efterhånden som kommunen får etableret flere og flere arealer med vilde hjemmehørende blomster og urter.

Han har været på besøg på området for nylig for at tage stilling til, hvor et eventuelt kreaturhegn skal stille op, men han tør ikke sige noget endnu om, hvornår der kommer dyr på arealet.

- Blomsterfrøene skal høstes først, siger han og forklarer, at man derefter skal tage stilling til, om der skal gå et lille antal kreaturer og afgræsse området henover vinteren eller om løsningen bliver, at sætte en stor flok på græs først på efteråret, som så hurtigt kan afgræsse hele arealet.

Under alle omstændigheder bliver det i år tidligst til vinter, men mere sandsynligt er det, at det først bliver til efteråret 2022.