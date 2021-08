Se billedserie - Jeg kommer ikke til at veje 60 kilo, men jeg håber, at jeg kan få nogle tips til at få vendt skuden, siger Kurt Pedersen om projektet »1,2,3 - det er let«. Her kæmper han sig op ad trappen på Møns Klint.

Send til din ven. X Artiklen: Kurt tager de første vigtige trin til den tredje alder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Kurt tager de første vigtige trin til den tredje alder

Vordingborg - 31. august 2021 kl. 19:00 Af Tekst og foto: J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Kurt Pedersen støtter sig til rækværket, mens han med duggede briller og halvvåd T-shirt slæber sig videre op ad trappen. Med sine 497 trin kan trappen ved Geo- center Møns Klint virke djævelsk lang.

- Er du sindssyg, hvor benene syrer til, stønner Kurt Pedersen.

Efter tre minutter bliver den 57-årig pedel fra Nr. Vindinge befriet for sine pinsler. Testen er overstået.

Strabadserne er en del af projektet »1,2,3 - det er let«, hvor formålet over de næste 12 uger er at ruste mænd bedre til seniorlivet. Forskningen viser nemlig, at mænd generelt er dårligere end kvinder til at forberede sig til livet i den tredje alder.

At forlade arbejdsmarkedet er en stor forandring i livet. Jobbet er blandt andet forbundet med identitet, netværk og erkendelse. Den dag man siger farvel, kan der nemt opstå et vakuum. Det er ikke alle, der får det seniorliv, de drømmer om.

- Pludselig kan der være en hel hverdag, som man skal fylde ud, siger Kurt Pedersen.

Som 16-årig kom han i lære som automekaniker. Siden har han arbejdet i hele sit liv. Hvis han vil, kan han gå fra som 58-årig takket være »Arne-pensionen«. Med tjenestemandspension og egen opsparing er økonomien ikke et problem.

- Det er rart at vide, at man kan trække stikket, hvis det bliver for surt, siger han.

Kurt Pedersens bekymringer ligger andre steder. Helbredet. Han ved godt, han har »for mange kilo på dunken«. Kroppen knirker, og en gammel fodboldskade i venstre knæ fra tiden som hurtig wing i Falster-klubben Listrup, giver bøvl.

- Der er jo ikke meget ved at være pensionist, hvis man ikke er frisk og rørig, siger Kurt Pedersen.

Inden den fysiske test på Møns Klint blev de seks deltagende mænd i »1,2,3 - det er let« undersøgt på Sundhedscentret i Stege af Anne Theil Gates, der er forsker på Københavns Universitet. Sekstetten blev blandt andet vejet og fik målt blodtryk og talje.

Resultaterne taler sit tydelige sprog. De vejer alle for meget, og deres fedtprocent og taljemål er for høje hos langt hovedparten.

- Det er ikke optimalt i forhold til at udvikle livsstilssygdomme. Der er en meget øget risiko, siger Anne Theil Gates.

En god appetit 111,1 kilo stod der i displayet, da Kurt Pedersen hev strømperne af og stillede sig op på vægten.

Det er ellers ikke, fordi han ikke får rørt sig. Som pedel går han på en almindelig arbejdsdag 10.000-12.000 skridt. Senere på dagen lufter han i en times tid hunden »Basse«. Kurt Pedersen ved dog godt, hvor skoen trykker. Han elsker mad. Noget af det bedste er mørbradgryde med bacon, champignon og »hele svineriet«.

- Jeg æder for meget. Lillemor siger, jeg er bundløst hul, griner Kurt Pedersen.

Om 1,2,3 - det er let En del af Fats - fra arbejdsliv til seniorliv, forbered dig godt. Det er et forskningsbaseret projekt for mænd fra 52-65 år, som skal lette overgangen fra arbejdsliv til seniorliv.

»1, 2, 3 - det er let« handler ikke om vægttab, men om kost, sundhed, fællesskab og livskvalitet.

I uge 36 mødes deltagerne i ”1,2,3 – det er let” til madlavning på Kulsbjerg Skoles afdeling i Stensved. Her vil en ekspert fortælle om kost og ernæring, inden deltagerne går i skolekøkkenet for at lave en nem og sund ret. Det sker ud fra devisen, at det skal være lige så nemt som at tælle til tre.

Gruppen skal også til yoga, mountainbike, og hvad de selv finder på af aktiviteter.

Deltagerne har også fået udleveret elastikbånd til at træne udvalgte muskelgrupper i eget hjem. Det er nemmere end at gå i fitnesscenter. En kort tur med hunden Den fysiske test på Møns Klint begyndte nede ved stranden. En ad gangen gik deltagerne opad i eget tempo i tre minutter. Da tiden var gået, gik turen ned igen for at tælle trinene. Projektet indeholder endnu to test, en midtvejs- og en sluttest, og så er det godt at have noget at sammenligne med for motivationen og konkurrencens skyld.

Selve opstigningen i mageligt tempo til de ventende biler på parkeringspladsen er også en prøve i sig selv. I hvert fald for Kurt Pedersen. Undervejs må han holde flere pauser for at få vejret.

- Det er skræmmende, at jeg er i så dårlig form, siger han.

- Det her er et wakeupcall.

Klokken nærmer sig 19.45. Det varer ikke længe, inden det bliver mørkt. Hjemme i Neder Vindinge venter »Basse« utålmodigt på at blive luftet. Det bliver vist ikke i aften, at hunden får en time den for til at boltre sig.

- Jeg tror, jeg afkorter turen til fem minutter, lyder det med et smil.