Kunstudstilling aflyst

- Kunstnerne skal komme allerede fredag for at stille op, og mange af dem har allerede sagt, at det kan de ikke. Derfor ved vi ikke, hvor mange tomme båse, vi ender med, og heller ikke hvor mange publikummer, der overhovedet ville kunne nå frem, siger Søren Hansen fra Lions Møn.

Det skulle ellers have været fjerde år i træk, at udstillingen - som rejser penge til Lions godgørende arbejde - skulle have fundet sted, men nu kommer der sandsynligvis et længere afbræk i den spirende tradition. Hos Lions anser man det nemlig ikke for sandsynligt, at man vil kunne gennemføre den på et senere tidspunkt i år.