Kunstner fremviser hvad han skabte i junglen

Så i januar pakkede han kufferterne og drog med familien til Costa Rica. Her levede de halvanden måned i junglen, hvor Jakob Steen straks gik i gang med at male. Kunstværkerne har han taget med hjem, og de kan opleves på en udstilling fredag 2. april i hestestalden på godset Oremandsgaard.

Lige over for boligen ligger den gamle hestestal, hvor han bruger loftet som værksted. Her har han selv sat ovenlys i taget, og til udstillingen malet gulv og vægge hvide, så publikum kan få ro til at opleve værkerne. Billederne fra Costa Rica-opholdet er generelt præget af varme farver.