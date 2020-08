Kunstgynger indvies med swing

- Det er exceptionelt, at vi kan præsentere et internationalt kunstværk i det format. Kunstværket og dets placering går hånd i hånd med kommunens vision om både at have et have et rigt kulturliv og et rigt fritidsliv. Det bliver en flot indgang til Vordingborg by, lyder det fra Thorbjørn Kolbo (S), formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune.