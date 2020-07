Kunstgræsbane første skridt mod bypark

- Vi er sammen med tennisklubben og fodboldklubben og andre foreninger langt med at tænke en egentlig bypark igennem. Vordingborg Kommune er nu ved at finde en rådgiver, der skal lave et samlet forslag til parken og tegne den, fortæller centerleder af Mønshallerne Inge-Vibeke Boysen.

Idéen om at skabe en kunstgræsbane i Stege kom i 2015, da planerne om at lave en lignende bane ved Panteren i Vordingborg tog form. Formand for Møns Fodboldklub Leif Rasmussen bød ind, da kommunen åbnede for, at andre byer i kommunen også kunne få en bane, så der kan spilles fodbold næsten året rundt.