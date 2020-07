Kunstgræsbane bliver dyrere

I Præstø er håndværkerne i fuld gang med at omdanne græsset på stadionbanen til kunstgræs. Men nu viser det sig, at den nye bane kommer til at koste mere end de budgetterede 4,5 millioner kroner.

- Banen bliver lidt dyrere at anlægge, siger Jesper Kjærulff, der ikke ønsker at sætte tal på merudgiften.

- Der var tre forskellige ønsker, og det har kostet i form af undersøgelser og rådgivning, siger Jesper Kjærulff, der også peger på, at fodboldklubben holder til på et gammelt anlæg.

Ekstraregningen kommer ikke til at gå ud over Præstø IF eller nogle af de andre brugere på den kommende bane. Det fortæller udvalgsformand for Kultur, Idræt og Fritid Thorbjørn Kolbo (S).