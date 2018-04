Kunstgræs lader vente på sig

Vordingborg Kommune har afsat to gange to millioner kroner til kunstgræsbaner i Præstø og Stege. En del af de penge frigives nu. Det betyder dog ikke, at banerne bliver klar til efteråret. Der mangler fortsat flere millioner, før fodboldfolket kan spille tørskoet om vinteren.

- Klubberne arbejder benhårdt på at samle penge ind. Præstø IF har indsamlet 300.000 kroner ved blandt andet at sælge andele, og Møn IF har fået 250.000 kroner med støtte fra Fanefjord Fonden. Klubberne har flere initiativer i gang, men én bane alene koster fire millioner kroner. Derfor er det for tidligt at sige, hvornår banerne kan stå klar, siger kultur- og fritidschef Jesper Kjærulff.