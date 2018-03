Udenfor anviste mænd i gult parkering af bilerne. I døren tog Vivi Schlechter og Uffe Hofman Andersen imod gæsterne, der strømmede til. Værtsparret brugte jubilæet til at takke for opbakningen. Foto: Nina Lise

Kunsten er at sige tak

For 10 år siden vendte Vivi Schlechter og Uffe Hofman Andersen op og ned på deres liv, sagde farvel til deres fag som IT-projektleder og grafiker og åbnede Bakkegaard Gæstgiveri på Høje Møn. 14 dage efter eksploderede finanskrisen. Søndag var det tid til at takke venner, familie og alle andre for opbakningen gennem årene.

- Uden dem ville det slet ikke kunne lade sig gøre. Da vi åbnede, havde 40 mennesker været involveret op til. Siden har vi hvert år holdt en arbejdsweekend - der skal meget til for at løfte en gammel gård, smiler værtsparret, mens gæsterne strømmer ind til god mad, musik og hygge.

- Der var en seng, et skab, en håndvask og et gulvtæppe. Resten skulle vi selv komme med. Det var sjovt at få lov til at indrette et helt rum. I weekenderne op til åbningen var vi mange i gang. Vi fik et fællesskab, som vi har glæde af den dag i dag, fortæller de.