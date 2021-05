Se billedserie Klaus Michael Jensen og Torben Jensen (formand) fra Vordingborg Kunstforening har andet på bedding i kunstforeningsregi end udstillinger. I første omgang suppleres med tegnekurser og foredrag, men andre ideer er på tegnebrættet. Foto: Mille Holst

Kunst i nye rammer

Vordingborg - 30. maj 2021

Kunstforening tænker nye tanker for på den måde at få nye besøgende til sine aktiviteter. Den forgangne uge bød på kunstvandring i Vordingborg by og i den kommende sæson kommer der desuden kurser og foredrag.

Den seneste uge har budt på masser af aktiviteter i Vordingborg Kunstforening. I fredags var der efterfernisering på en udstilling af værker af billedhugger Jens Ingvard Hansen på Kulturarkaden, og i søndags inviterede kunstforeningen interesserede med på kunstvandring i den østlige del af Vordingborgs gadebillede med foreningens bestyrelsesmedlemmer Klaus Michael Jensen og Herbert Silz som fortællende guider.

Foreningen er desuden ved at lægge sidste hånd på den kommende sæsons udstillingsprogram, og her vil man både forsøge at tiltrække yngre kunstnere og et yngre publikum. I al fald til nogle af foreningens aktiviteter.

- Vi forsøger at holde et højt kvalitativt niveau. Vi er ikke bundet af at kunstnerne skal være lokale; faktisk er vi ikke bundet på soget som helst, fortæller Klaus Michael Jensen, da han og foreningens formand inviterer indenfor til en snak om arbejdet i foreningen.

Kunstforeningen vil fortsat holde fast i de månedlige udstillinger henover året, men derudover vil man gerne kunne invitere nysgerrige på besøg hjemme hos den enkelte kunstner.

- Vi kunne komme ud af huset, ud på besøg i gallerier og møde kunstnerne i deres eget domæne, fortæller Torben Jensen.

- Men vi kunne også godt tænke os at lave noget, der inddrager folk, tager Klaus Michael Jensen over.

Selvom foreningen således vil holde fast i de mere traditionelle udstillinger og sine kernemedlemmer, der ifølge de to bestyrelsesmedlemmer gennem årene har været meget stabile, vil den altså også lukke mere op for nye udstillingsformer, yngre kunstnere og nye formidlingsformer.

- Det er en kunst i sig selv at holde fast i det gamle og samtidig vise interesse for nyt, mener Torben Jensen, der eksempelvis gerne vil forsøge at få fat på nogle af de mange andre brugere af kulturarkaden, som ikke er kunstforeningens gængse målgruppe, men som kommer i Kulturarkaden, fordi de eksempelvis spiller musik på musikskolen eller fordi de som forældre skal hente og bringe børn fra deres fritidsaktivitet.

- Der er et publikum her, mener Torben Jensen.

Fire udstillinger klar Henover sæsonen vil Vordingborg Kunstforening præsentere mindst fem forskellige udstillinger.

Den indeværende sæson afsluttes med en udstilling af malerier af Paul Beckett på Kulturarkadens førstesal. Den kan ses i perioden fra 25. juni og frem til 8. august.

- Det er rejsebilleder og derfor en fin sommerudstilling, mener kunstforeningens formand Torben Jensen.

Allerede septemberudstillingen bliver et bevis på at kunstforeningen forsøger sig med noget nyt. Her udstiller Anne Gyrite Schütt nogle af sine grafiske ting og tegninger, men i forbindelse med udstillingen giver hun også et foredrag (i samarbejde med Vordingborg bibliotek) samt et tegnekursus.

Efterårets kunstprogram er på plads.

Foto: Mille Holst



- Hun er også retssalstegner og bliver flittigt brugt, fortæller Torben Jensen, og røber, at foredrag og tegnekursus tager udgangspunkt i dette arbejde.

I oktober måned har Vordingborg Kunstforening entreret med Pernille Kløvedal Helweg, der har fået sit mellemnavn, fordi hun som ung har boet i kollektivet Maos Lyst, hvor beboerne alle tog mellemnavnet Kløvedal.

Hun udstiller aftryk af dyrespor og kombinerer dem med digitale koder, så man kan få lyd koblet på det billede, man står og kigger på.

Pernille Kløvedal Helweg har tidligere udstillet på blandt andet Rønnebæksholm.

Efterårets sidste udstilling bliver med fotografiske værker af den lokale pressefotograf Per Rasmussen.

- Det er en anden kunstnerisk form, der har med billedkunst at gøre, fortæller Klaus Michael Jensen om årsagen til at fotografierne skal med i foreningens program.

Hvilken form den fotografiske udstilling får er endnu ikke aftalt, altså om det bliver pressefotografiske værker, landskaber eller dyremotiver fanget fra Per Rasmussens mange kajakture i lokalområdet.

Forårets program er ikke så langt fremme, at kunstforeningen vil ud med det endnu, men Torben Jensen røber, at han godt kunne tænke sig at få forskellige avistegnere på besøg.

- Måske kunne man vise deres forskellige tegninger over samme begivenhed, foreslår han. Om det bliver en del af forårsprogrammet må tiden vise. Foreløbig er fokus rettet mod efterårets udstillinger, foredrag og kurser.