Kunderne tog godt imod Menys millionombygning

Torsdag markerede man så, at det omfattende arbejde omsider er slut. Hvor der tidligere lå en lettere nedslidt forretning, har der nu rejst sig et nyt og moderne supermarked. Og det honorerede kunderne, da butikken slog dørene op til relanceringen, som har været i støbeskeen siden projektet startede i august.

- Vi er selvfølgelig utroligt glade for, at ombygningen endelig er overstået. Og så er vi lettede over, at vores kunder har taget vores byggeroderi så pænt, siger købmand Kenneth Nielsen.

- Før renoveringen oplevede vi tit, at vores medarbejdere stod i kø ved computerne ude på lageret i stedet for at være inde ved kunderne i butikken. Det har vi nu lavet om på, så medarbejderne er synlige og til at få fat på, men så de samtidig har mulighed for at arbejde, forklarer Kenneth Nielsen.