Kun få gudstjenester blev gennemført

Nye meldinger fra Kirkeministeriet og biskoppen betød, at stort set samtlige kirker i Stege-Vordingborg Provsti valgte at aflyse i sidste øjeblik.

Enkelte kirker besluttede dog at gennemføre. Sognepræst Jesper Blomgren stod for gudstjenester henholdsvis Ørslev Udekirke og i gården ved Udby Præstegård, hvor der var sat stole op med stor afstand, så man kunne overholde corona-retningslinjerne.

I Bårse og Beldringe Kirker valgte man også at gennemføre gudstjenester. Her havde sognepræst Lars Foged havde allieret sig med folkene, der hver sommer arrangerer koncerter i Faksinge By Skov. I de naturskønne rammer kunne man fordele de fremmødte med stor afstand. Menighedsrådet havde desuden sørge for tæpper, så alle kunne holde varmen.