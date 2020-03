Forældre opfordres til at hjælpe de yngre elever med at holde læse- og matematiktræning ved lige. Foto: Jens Wollesen

Kun få børn er meldt til nødpasning

Vordingborg - 14. marts 2020

Forældrene har taget budskabet alvorligt og været gode til at finde andre løsninger. Sådan lyder det fra Charlotte Grummesgaard Nielsen, chef for Dagtilbud og Skoler.

Fra mandag og to uger frem er skoler og dagtilbud lukkede. Der er oprettet nødpasning for børn fra nul til ni år, der ikke har andre muligheder, og hvor forældrene har »kritiske jobfunktioner« i det offentlige og private.

- Det kan være hektisk, indtil man har et overblik, men nu har vi en plan for, hvor der skal være nødpasning. Det har været et stykke benarbejde, der skulle gøres, forklarer Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Nyttige erfaringer For at undgå store forsamlinger er nødpasning til skolebørn fordelt på fem steder, mens daginstitutionsbørn nødpasses 15 forskellige steder. Nogle steder er nødpasning for skole og datilbud flyttet sammen, så man kan lukke skoler ned og spare på rengøringen. Generelt er det meget få børn, der dukker op på mandag. På nogle skoler er har nul eller kun ét barn, behov.

Det betyder dog ikke, at lærere og pædagoger er sendt hjem på ferie. De arbejder hjemmefra - uden børn.

- På skolerne skal der fjernundervises. Vi er i gang med at finde ud af hvordan. Heldigvis har mange af de store onlineportaler stillet alt deres materiale til rådighed, mens det her står på, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen og tilføjer, at det især er de store elever, der profiterer af onlineundervisning.

- Måske kan vi endda lære noget af det, som vi kan bruge senere, hvis der er elever, der er langtidssyge eller af andre årsager er væk i længere tid, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Sværere er det med de yngre elever, der har svært ved at sidde stille foran en skærm. Man kan ikke forvente, at forældrene kan overtage undervisningen, da mange fortsat er på arbejde - blot hjemmefra. Derfor opfordrer man i stedet til, at børnene får holdt læse- og matematiktræningen ved lige.

Forskning og planer I dagtilbuddene skal alle fortsat stå til rådighed. Pædagogerne er sendt hjem med besked på at læse op på forskning, der er relevant for deres område. Desuden kan de lave handleplaner, læreplaner og planlægge aktiviteter.

Medarbejderne ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der også hører under Dagtilbud og Skoler, er sendt hjem for at skrive rapporter og forberede sig på næste skoleår.

Også det administrative personale på forvaltningen i Præstø er sendt hjem og kan fortsætte deres daglige arbejde hjemmefra.

- Om der er nok at tage sig til, må vi se på. Det er en anderledes situation, vi ikke har prøvet før. Nogle har allerede sagt, at det bliver lang tid at skulle gå derhjemme, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

Ingen håndværkere Lukningen har ikke givet anledning til en grundig forårsrengøring af skoler og daginstitutioner.

Der er heller ikke ringet efter håndværkere, selvom der nok er steder, der kunne trænge til lidt maling og udbedring af småfejl og mangler

- Så langt har vi slet ikke nået at tænke. Alt har drejet sig om at få puslespillet til at passe til sidste brik. Der skal være nogle til at orkestrere det, siger Charlotte Grummesgaard Nielsen.

- Men hvis det trækker ud, kunne det være noget, vi kunne overveje.