Se billedserie Viva Kuhre får hjælp af Laura Baruël til den nederdel, hun arbejder på. Foto: Lene C. Egeberg

Kulturskole er kommet godt fra start

Vordingborg - 10. juni 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Med højt til loftet i Laura Baruëls værksted på Baunehøjvej i Hjelm hyggede ni unge piger sig i denne uge med et kursus i »Reuse & DIY« - eller sagt på godt dansk, genbrug og gør-det-selv.

De var alle deltagere i et af de nye kurser under Kulturskolen, der som tidligere omtalt i Sjællandske er et nyt initiativ under ungdomsklubben Ung på Møn med base på Vestmøn.

Kulturskolen har haft lidt svært med at komme i gang med aktiviteterne grundet corona, men nu er det endelig lykkedes at få gang i flere af forårets planlagt kurser, og efter sommerferien planlægges en ny stribe.

- Vi har faktisk haft næsten fuldt belagt på alle de fem hold, vi har kørt, og på keramikholdet har der været venteliste. Det er vi ret glade for, og vi regner med, at vi henover sommeren stabler nogle nye hold på benene, siger Katrine Dietrich fra Ung på Møn/Kulturskolen.

- Vi synes virkelig, det har været en succes, selvom vi har været frustreret over coronaen, som har gjort, at vi hele tiden har måttet udskyde, fortsætter hun.

Nogle af de kurser, der nu har eller bliver kørt, vil sandsynligvis blive gentaget i et senere forløb, men Kulturskolen har også planer om at sætte noget nyt i søen.

- Vi har ret mange idéer, blandt andet om drama og karate, for der er nogle af drengene, vi ikke rigtig rammer endnu. Vi prøver at tilbyde noget, som ikke findes i forvejen, siger Katrine Dietrich.

Indenfor udvalget i tilbud i den nuværende sæson var pigerne på tirsdagens kursus godt tilfredse.

- Der har ikke været så mange ting at gå til ellers, siger Alma Dietrich Ohm, der sammen med veninden Viva Kuhre tirsdag havde hænderne dybt begravet i håndarbejdsprojekter som Vivas nye nederdel sat sammen af rester fra andet tøj.

- Det er fedt, at der er kommet sådan et sted her, tilføjer Viva.

Alma har tidligere været på Kulturskolens skrivekursus, som Viva også havde et godt øje til - men dog ikke kunne finde tiden til ind imellem andre gøremål.

De tæller blandt andet tid til at se vennerne - men også her passer et kursus som Laura Baruëls godt ind i hverdagen, for her får pigerne også lejlighed til at være sammen med vennerne.

For Laura Baruëls vedkommende er det også et god lejlighed til at undervise en gruppe, hun ellers ikke har haft så meget at gøre med, siden hun flyttede til Hjelm for fire år siden.

- Jeg har tit kurser for voksne, og har også en enkelt gang haft for forældre og teenagere. Men det her er skønt, jeg er vild med den her aldersgruppe, siger Laura Baruël, der generelt regner med at skrue op for kursusaktiviteten, efterhånden som hun har fået indrettet sig godt til formålet på adressen på Baunehøjvej.

Det kan så både ske i eget regi og via et fortsat samarbejde med Kulturskolen - for hvis vedkommende Katrine Dietrich intet problem ser i det, hvis kursusholderne hen ad vejen kører selvstændigt videre med kurser, der er begyndt under Kulturskolen. For det hele handler om at skabe flere tilbud til de unge - nu og fremover.

Man kan læse mere om Ung på Møn og Kulturskolen på hjemmesiden www.ungpaamoen.dk