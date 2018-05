Vand kommer til at fylde de kommende fire år, fortæller Thorbjørn Kolbo og Karina Fromberg. Flere initiativer er søsat og nu skal der endnu mere handling bag ordene. Foto: Nina Lise

Kulturen skal have et tiltrængt løft

Vordingborg - 24. maj 2018 kl. 12:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune har en plan. Over fire år vil de sætte fokus på vand, læring, faciliteter og markedsføring. Planen er i disse dage på vej i trykken, så den kan præsenteres for kollegerne i kommunalbestyrelsen og senere for alle råd og foreninger i Vordingborg Kommune.

- Det er første gang, et udvalg i Vordingborg Kommune sætter sig ned og lægger en konkret handlingsplan for, hvad der er realistisk at gennemføre over de næste fire år, siger formand Thorbjørn Kolbo (S) til Sjællandske.

Et er en plan - noget andet er pengene. I adskillige undersøgelser halter Vordingborg Kommune bagefter, når det gælder folkeskoler og fritidsfaciliteter. Pengene skal findes, hvis man mener det alvorligt med bosætning.

- Vi har fortalt om det på vores gruppemøder, så det kommer ikke bag på resten af kommunalbestyrelsen. Det er svært at få noget til at ske uden penge. Derfor vil vi kæmpe for mere budget. Vi er nødt til at sætte handling bag ordene, siger Thorbjørn Kolbo og næstformand Karina Fromberg (V).

